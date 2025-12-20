VIAGGIO IN 50 PAESI La storia di Gerard: dalla Spagna al giro dell'Europa, passando per San Marino

Ha solo 18 anni Gerard Alvaré, viene da Terrassa, un comune della provincia di Barcellona, e qualche mese fa ha deciso di partire da solo, senza un soldo in tasca per inseguire un sogno ambizioso: visitare tutti e 50 i Paesi dell’Europa geografica.

"Ora sono già tre mesi che viaggio - racconta Gerard - e mi sposto sempre in autostop e vengo ospitato da persone del posto che incontro per strada. È pura avventura. E cerco anche di guadagnare qualche soldo come posso a volte, nelle grandi città con turisti, vendendo caramelle o dolci per strada, quello che riesco, per potermi anche pagare Qualche volo. E sì, per me è un’esperienza bellissima, soprattutto per la gente, perché scopro l’ospitalità e le brave persone che si incontrano in tutto il mondo".



Un viaggio fatto di incontri e solidarietà, tra passaggi in autostop, letti offerti da sconosciuti diventati amici e pasti caldi condivisi lungo la strada. Ma Gerard non chiede soltanto: per mantenersi vende caramelle e racconta la sua avventura su YouTube, dove raccoglie visualizzazioni e sostegno. Ogni tappa viene registrata su un’app, con foto ricordo e il tracciato del percorso. Nei giorni scorsi è arrivato anche a San Marino, una meta speciale prima di ripartire. Prossima direzione: i Balcani, con lo zaino in spalla e la stessa voglia di scoprire il mondo.

"Molto bella San Marino - continua Gerard -. Sono qui con Guillem, che è una persona meravigliosa che ho conosciuto ieri in un bar qui in centro. Mi piace molto l’atmosfera: è piccolino, ma c’è un forte senso di comunità e questo mi piace. E ho avuto la fortuna di conoscere persone fantastiche, quindi sono molto contento di essere qui. Come ti dicevo, penso che alla mia età, ho 18 anni, sia un'esperienza da fare per imparare a cavartela da solo. Sono partito senza niente, ho camminato su diverse strade e mi sono arrangiato, imparando da culture diverse, da persone diverse: ci sono stati anche momenti difficili, in cui non trovavo dove dormire e cosa mangiare, ma trovare soluzioni in queste situazioni credo mi aiuti molto a crescere come persona".

Nel video l'intervista a Gerard Alvaré

Guarda il canale youtube di Gerald Alvaré

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: