La storia di San Marino in un volume e un podcast in inglese: la presentazione alla Reggenza

“La coscienza civile di una comunità si forma a contatto con la propria storia”. Recita così il volume “History of San Marino”, presentato nella sua nuova versione in inglese in udienza ai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Realizzato dal Centro sammarinese di Studi storici dell'Università e accompagnato anche dal progetto video podcast “The Oldest Republic”. Due iniziative sostenute e promosse dalle tre Segreterie per gli Affari Interni, Affari Esteri e Cultura, che rimarcano l'importanza delle opere al fine di divulgare nel mondo e specialmente nelle comunità estere sammarinesi le radice della nostra antica Repubblica.

"Questo è un progetto editoriale - spiega Luca Gorgolini, curatore del volume - nato alcuni anni fa. Si tratta di una storia nazionale, non locale, dunque si connette con i grandi eventi, i grandi processi che hanno segnato la storia europea. L'obiettivo è far emergere gli aspetti più peculiari, più originali di una storia che molto spesso fuori dai confini sammarinesi non è pienamente conosciuta".

"Questo volume diventa ambasciatore di San Marino nel mondo - aggiunge Stefano Pivato, anch'egli curatore -, ad esempio con gli Stati esteri nelle occasioni ufficiali. Ma è ambasciatore anche della lingua italiana presso le comunità dei sammarinesi emigrati, di seconda e terza generazione, che hanno perso non solo la lingua, ma con la lingua hanno perso la storia appunto di San Marino".

Contributi che si snodano attraverso tematiche e passaggi temporali, offrendo un viaggio storico in una sintesi rigorosa e appassionata. Dietro, la collaborazione tra storici di lungo corso e giovani ricercatori formati nella Scuola superiore di studi storici targata Unirsm. Artefici anche della parte digitale, il video podcast, che uscirà a puntate, una alla settimana. “Per questo – conclude la Reggenza – riteniamo che il progetto non sia solo un omaggio al passato, ma costituisca una bussola per il futuro”.

"Speriamo di aver creato uno strumento che possa aiutare nella diffusione della nostra storia - commenta Giuseppe Giardi, curatore del video podcast "The Oldest Republic" -, anche al di fuori dei nostri confini, anche a chi fino ad ora non aveva uno strumento digitale per poter approfondire la nostra storia in lingua inglese. Speriamo di esserci riusciti, io sono molto contento e anche un po' emozionato".

Nel video le interviste a Luca Gorgolini (curatore volume “History of San Marino”), Stefano Pivato (curatore volume “History of San Marino”) e Giuseppe Giardi (curatore video podcast "The Oldest Republic")

