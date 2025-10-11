PROMOZIONE La storia e le peculiarità di San Marino in uno speciale sulla Tv pubblica serba La televisione RTS ha trasmesso in questi giorni un servizio della trasmissione Fantasticna Planeta con Vladimir Banić. Intervistati i balestrieri Ridolfi e Battazza, il capitano di Castello Simoncini e l'ex calciatore Macina

La Televisione pubblica serba (RTS) ha trasmesso in questi giorni un servizio della trasmissione Fantasticna Planeta dedicato alla Repubblica di San Marino. Nel servizio il giornalista Vladimir Banić ha sottolineato la secolare perseveranza con cui la più antica Repubblica del mondo ha coltivato la propria libertà. Una parte significativa del servizio è stata dedicata alla figura dei balestrieri, custodi di un'antica tradizione difensiva. L'intervista a Roberto Ridolfi, produttore di balestre, ha mostrato come la balestra fosse l'arma usata per difendere le mura di San Marino nel Medioevo. Il report ha anche incluso l'intervista a Mirco Battazza, quattro volte campione di San Marino nella disciplina, che ha sottolineato come l'uso della balestra e la partecipazione alle competizioni sia un grande onore e un modo per vantare la loro desiderio di libertà al mondo intero.

Il servizio ha affrontato la complessità della governance in uno Stato in cui "tutti conoscono tutti", attraverso l'intervista a Alberto Simoncini, Capitano di Castello di Città. Simoncini ha descritto come occorra saper separare le attività istituzionali dalle relazioni personali, dato che in una comunità così piccola parenti stretti si trovano spesso nelle stesse istituzioni.

Infine, Banić ha incontrato Marco Macina, ex calciatore sammarinese di Milan, Parma e Bologna, e orgoglioso membro della nazionale di calcio di San Marino. Macina ha definito l'esperienza di giocare per la nazionale come un momento storico ed emotivo per l'intero paese. È stato sottolineato come la nazionale sammarinese sia composta prevalentemente da dilettanti che giocano con passione.

