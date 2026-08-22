La storica visita di Leone XIV nella Repubblica di San Marino

Nel video le parole pronunciate da Papa Leone XIV dal balcone centrale di Palazzo Pubblico

Non vedeva l'ora di arrivare a San Marino, Papa Leone, che atterra all'aviosuperficie di Torraccia in anticipo rispetto all'orario previsto: ad accoglierlo, i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, l'Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini, il Nunzio Apostolico monsignor Edgar Pena Parra, il vescovo di San Marino Montefeltro Domenico Beneventi, la Direttrice del cerimoniale Silvia Berti e il Capitano di Castello di Domagnano, Roberta Cecchini. Proprio da Domagnano inizia il percorso papale, lungo i Castelli della Repubblica verso il cuore del centro storico di Città: saluta gli anziani del Casale La Fiorina, così come a Borgo Maggiore gli ospiti del Colore del Grano. L'arrivo alla Porta del Paese e Piazzale Lo Stradone nel primo tratto del centro storico, dove la cerimonia entra nel vivo: Papa Leone scende dall'auto in piazza Garibaldi e si avvicina ai giovani, prima di salire, a piedi, in Piazza della Libertà, dove ad accoglierlo ci sono i Capitani Reggenti. La visita papale a San Marino è salutata anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un messaggio ha voluto sottolineare il centenario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e Santa Sede, e di come l'Italia guardi con partecipazione a questo significativo anniversario. “San Marino – ha scritto il Capo dello Stato italiano – reca nel suo stesso nome traccia delle profonde radici cristiane e custodisce con orgoglio le proprie antiche tradizioni istituzionali. In un frangente storico – conclude – in cui l’ordine internazionale è vieppiù esposto a pericolose pulsioni verso la legge del più forte, la Sua incessante vicinanza alle comunità di ogni Stato, piccolo o grande che sia, infonde speranza e fiducia nel futuro”. Dopo l'esecuzione degli inni, l'ingresso a Palazzo Pubblico, per un colloquio privato nella Sala del Consiglio dei XII e la firma del libro degli Ospiti illustri. Nel corso dell'udienza ufficiale, nella Sala del Consiglio Grande e Generale, davanti alle autorità, i discorsi ufficiali dei Capitani Reggenti e le prime parole pronunciate da Papa Leone a San Marino. Momento iconico, e unico nel suo genere poiché mai avvenuto prima, l'affaccio dal balcone centrale di Palazzo Pubblico sulla Piazza della Libertà per un saluto e la benedizione ai fedeli e ai convenuti. All'uscita da Palazzo Pubblico bagno di folla per Leone XIV, che riceve in dono anche una felpa della squadra di San Marino che partecipa ai Giochi del Mediterraneo, e che sempre a piedi arriva alla Basilica del Santo, dove trova sacerdoti, consacrati e rappresentanti della vita ecclesiale della Diocesi di San Marino-Montefeltro. All'ingresso, il Papa e i Capitani Reggenti sono accolti dal Rettore della Basilica, Don Marco Mazzanti. Dopo l'adorazione del Santissimo Sacramento, la venerazione delle Reliquie di San Marino e il saluto del vescovo Beneventi, il Pontefice pronuncia il suo discorso. Concluso l’incontro con la comunità ecclesiale, il Papa dal sagrato saluta i fedeli presenti, prima di tornare a piedi in Piazza Garibaldi e quindi in auto all’Aviosuperficie di Torraccia, diretto a Pennabilli, al Monastero di Sant'Antonio da Padova, per un pranzo privato con le Monache Agostiniane, e quindi alla volta di Rimini.

Nel video le parole pronunciate da Papa Leone XIV dal balcone centrale di Palazzo Pubblico







