La SUMS ammette le donne dal 2023, Albani: "Libera scelta, senza pressioni esterne"

Nel servizio l'intervista a Marino Albani

L'ammissione delle socie donne alla SUMS a partire dal 2023, deliberata sabato in Assemblea, sta riscuotendo numerosi consensi nel Paese. "Una scelta libera – tiene a specificare il Presidente Marino Albani – non dettata da pressioni esterne".

"Finora la SUMS - riporta una nota - per tradizione e consuetudine consolidate dalla storia del sodalizio ha permesso l’ingresso come soci solo di uomini, questo non va interpretato come un segno di arretratezza culturale o di discriminazione di genere, ma anzi di espressione di una piena libertà di associazione che va affermata e rispettata; d’altronde ancora oggi esistono nel mondo associazioni di soli uomini o sole donne, anche a San Marino". Un passaggio che inoltre esula completamente dal concetto di 'quote rosa'.



Infine il ricordo commosso di Alberto Chezzi, Vice Presidente SUMS da appena sei mesi. "Un grande amico - dice Albani - persona valida e di grandi valori"

Nel video l'intervista a Marino Albani, Presidente SUMS.