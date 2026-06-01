La Sums compie 150 anni e celebra "una leggenda nella leggenda"

Tante le attività e iniziative organizzate dalla Società Unione Mutuo Soccorso per festeggiare il prestigioso traguardo

Un secolo e mezzo di attività, di sostegno alla comunità sammarinese e di valorizzazione della cultura. La Società Unione Mutuo Soccorso taglia il prestigioso traguardo dei 150 anni e fa il punto su obiettivi, sia raggiunti che futuri, nell’assemblea dei soci a Domagnano. “La SUMS io penso che stia passando un ottimo periodo. Infatti possiamo annoverare tra i nostri soci una settantina di donne, e in tutto siamo oltre 1000 soci. Mille soci sono tanti per San Marino”, afferma il presidente Marino Donato Rossi.

Tanti i temi affrontati in assemblea, dall’approvazione del bilancio alla relazione sulle attività del Fondo di Solidarietà per aiutare i più bisognosi, fino al rinnovo delle cariche sociali. Ma il punto più sentito è stato quello relativo alle celebrazioni per il centocinquantenario. Il presidente Rossi nel suo intervento ha richiamato le parole del padre Giuseppe, che venticinque anni fa invitava chi avrebbe raccontato questa ricorrenza a parlare e scrivere “della leggenda dell’esistenza del nostro piccolo Stato” e di “una leggenda, nella leggenda”, quella della Sums. Oggi a raccogliere il suo testimone è il figlio, che ha appena concluso il suo primo anno da presidente. “Dall'anno scorso, essendo io il nuovo presidente, ho dovuto imparare tante cose perché la società Unione Mutuo Soccorso è una società vecchissima, che ha tanto da insegnare. Bisogna impararlo stando sul pezzo, vivendo la SUMS. Non si può fare una cosa senza imparare, senza amarla e questo amore per la società Unione Mutuo Soccorso deve derivare non solo dalla cultura personale, ma dalla coscienza che si fa qualcosa per i sammarinesi”, afferma Rossi.

Tra le iniziative per i 150 anni della Sums, ci sono medaglie e francobolli commemorativi, oltre a un libro per raccontare un secolo e mezzo di storia. Domenica 28 giugno, poi, appuntamento con il Palio della Balestra Sums e la Festa dei Soci alla Consums Arena di Fonte dell’Ovo, con la partecipazione del comico Paolo Cevoli.

Nel servizio l'intervista a Marino Donato Rossi







