La SUMS presenta ai Capi di Stato e alla collettività il Report 2018 sulla povertà a San Marino

La "Ricerca sulla povertà a San Marino 2018" arriva a Palazzo Pubblico. La Reggenza ha espresso la propria gratitudine alla Società Unione Mutuo Soccorso, rappresentata dal Presidente Marino Albani, e a Orietta Orlandoni Ceccoli curatrice del Report 2018 per la ricerca svolta.

L'Associazione offre da sempre aiuto ai sammarinesi in difficoltà economica dimostrandosi un vero e proprio punto di riferimento per la cittadinanza. "La ricerca è ricca di dati e notizie che rappresentano per noi un solido punto di riferimento per programmare, con una conoscenza più approfondita, interventi puntuali e mirati per arginare il fenomeno", riconoscono i Capitani Reggenti.

La Ceccoli ha poi illustrato loro le modalità con cui sono stati elaborati i dati e le maggiori cause di povertà a San Marino, fenomeno in crescita solo negli ultimi anni. Nel pomeriggio la presentazione del quaderno alla collettività si è tenuta al Palazzo Sums.

Nel video l'intervista al Presidente SUMS Marino Albani