MALTEMPO La tempesta Ciara arriva in Italia. Migliora il tempo a San Marino Dopo aver paralizzato il nord europa la coda della tempesta sta arrivando in Italia. Morta a Traona una donna colpita dalla tegola di un'abitazione. In Repubblica situazione in miglioramento. Riaperto il Centro Ufficio Tavolucci

La tempesta Ciara che ha quasi paralizzato Regno Unito, Francia, Germania e in queste ore sta flagellando anche l'Italia. Morta una donna a Traona, in provincia di Sondrio, colpita da pezzi di tetto di un'abitazione scoperchiata. Sulle Alpi le raffiche hanno raggiunto i 200 chilometri orari. Nel Lazio allerta gialla per venti, specie sui settori costieri. Rischio mareggiate anche in Campania, per precauzione il Comune di Napoli ha deciso che i parchi cittadini resteranno chiusi.

A San Marino sta rientrando l'allerta vento gialle delle scorse ore diramata dalla Protezione Civile. Dal primo pomeriggio è stata riaperta la zona esterna al Centro Ufficio Tavolucci. In mattina la caduta di alcuni coppi a Casole, in strada San Donino, ha reso necessaria la chiusura del tratto per interventi di rimozione, ma già da domani però la strada sarà nuovamente percorribile. A Rimini intervento dei Vigili del Fuoco nella notte. Impegnati 20 uomini con scale e motoseghe per liberare le strade da alberi caduti e rami pericolanti.



