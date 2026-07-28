“La Terrazza della Dolce Vita” torna a Rimini: apertura al Teatro Galli

Si apre venerdì 31 luglio alle 21, al Teatro Galli di Rimini, la settima edizione de “La Terrazza della Dolce Vita”, il ciclo di incontri condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi con protagonisti della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport e dell’attualità.

A inaugurare la manifestazione sarà il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Con lei interverranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Rimini Kristian Gianfreda, Debora Donati dell’associazione “Insieme a Te” e Valerio Tomaselli della cooperativa “Amici di Gigi”, impegnati nella gestione di spiagge inclusive e prive di barriere a Punta Marina e Rimini.

Il tema scelto per questa edizione è “Legami di cuore – L’amore tra generazioni”. La serata inaugurale lo declinerà attraverso il turismo accessibile, mettendo al centro il progetto regionale “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me – Welcome Everybody”, nato per rendere più inclusivi strutture ricettive, spiagge, musei e itinerari naturali, superando non solo le barriere architettoniche ma anche quelle culturali.

Il programma proseguirà con gli interventi dello scrittore e filosofo Stefano Zecchi, del divulgatore scientifico Vincenzo Schettini e di Al Bano. Dal giorno successivo e fino al 10 agosto, gli appuntamenti si sposteranno nel giardino del Grand Hotel di Rimini, con ingresso libero alle 18.30.

Fra i media partner anche San Marino RTV che trasmetterà le puntate dei salotti culturali.







