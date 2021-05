La terza torre si colora di viola: “facciamo luce sulla fibromialgia”

La terza torre si colora di viola: “facciamo luce sulla fibromialgia”.

Illuminare di viola monumenti e sedi delle istituzioni per accendere un faro sulla fibromialgia: una sindrome dolorosa e invalidante, caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità, ma che non è ancora riconosciuta nonostante colpisca circa 3 milioni di persone all'anno in Italia, nel 90% dei casi donne tra i 25 e i 55 anni. “Facciamo luce sulla fibromialgia” è l'iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione Nazionale Cfu Italia Odv che si terrà oggi in oltre 400 comuni italiani e anche nella Repubblica di San Marino. Le istituzioni del Titano hanno deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione e per l'occasione la terza torre Montale questa sera sarà così illuminata di viola.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: