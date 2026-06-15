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La Titanica e Batticinque uniti per un ricordo speciale

Il cuore di questa collaborazione si è concretizzato nella sede di Batticinque in cui i ragazzi dell'associazione hanno affiancato gli utenti del Centro Diurno "Il Colore del Grano" nella fondamentale attività di confezionamento dei pacchi ricordo

di Giacomo Barducci
15 giu 2026
Nel servizio l'intervista a Gian Luigi Ricciotti (Presidente di Virtusbike)
Nel servizio l'intervista a Gian Luigi Ricciotti (Presidente di Virtusbike)

Lo sport non solo come passione e agonismo, ma come straordinario motore di coesione sociale e inclusione attiva. Così il comitato organizzativo “La Titanica” e l'Associazione Batticinque presentano la sinergia strategica nata tra le due realtà in vista della ciclostorica di San Marino. Il cuore operativo di questa collaborazione si è concretizzato nella sede di Batticinque in cui i ragazzi dell'associazione hanno affiancato gli utenti del Centro Diurno "Il Colore del Grano" nella fondamentale attività di confezionamento dei pacchi ricordo ufficiali destinati a tutti gli iscritti alla ciclostorica.

"La Titanica – afferma Gian Luigi Ricciotti, Presidente di Virtusbike - ha da sempre l'ambizione di essere una festa per tutta la Repubblica, un ponte tra la memoria storica dello sport e il presente del nostro territorio".

Nel servizio l'intervista a Gian Luigi Ricciotti (Presidente di Virtusbike)




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