La Titanica e Batticinque uniti per un ricordo speciale

Nel servizio l'intervista a Gian Luigi Ricciotti (Presidente di Virtusbike)

Lo sport non solo come passione e agonismo, ma come straordinario motore di coesione sociale e inclusione attiva. Così il comitato organizzativo “La Titanica” e l'Associazione Batticinque presentano la sinergia strategica nata tra le due realtà in vista della ciclostorica di San Marino. Il cuore operativo di questa collaborazione si è concretizzato nella sede di Batticinque in cui i ragazzi dell'associazione hanno affiancato gli utenti del Centro Diurno "Il Colore del Grano" nella fondamentale attività di confezionamento dei pacchi ricordo ufficiali destinati a tutti gli iscritti alla ciclostorica.

"La Titanica – afferma Gian Luigi Ricciotti, Presidente di Virtusbike - ha da sempre l'ambizione di essere una festa per tutta la Repubblica, un ponte tra la memoria storica dello sport e il presente del nostro territorio".

Nel servizio l'intervista a Gian Luigi Ricciotti (Presidente di Virtusbike)