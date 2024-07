#FOCUSALUTE La tonsillite di Jannik Sinner: cause, sintomi e cure Spesso è necessario un tampone per la diagnosi, per capire quando è necessario l'antibiotico.

La tonsillite di Jannik Sinner: cause, sintomi e cure.

La tonsillite che ha colpito Jannik Sinner, costringendolo a non partecipare alle Olimpiadi, è un'infezione della gola che può essere causata da virus o batteri. Questa condizione è una delle cause più comuni di mal di gola nei bambini, ma può colpire anche gli adulti. Se l'infezione coinvolge principalmente le tonsille, si parla di tonsillite. Quando colpisce soprattutto la gola, viene chiamata faringite. Se entrambe le aree sono interessate, si parla di faringotonsillite.

Cause del Mal di Gola

Il mal di gola - spiega il sito del Bambino Gesù di Roma - è causato nella maggior parte dei casi dai virus del raffreddore, come i Rhinovirus, e dai virus influenzali, come quelli dell'influenza e della parainfluenza. Solo in 3 bambini su 10 il mal di gola è causato da un batterio, lo Streptococco di gruppo B.

Sintomi della Faringite e della Tonsillite

I sintomi più comuni della faringite e della tonsillite includono:

Mal di gola

Deglutizione dolorosa

Febbre

Tonsille ingrossate e arrossate , spesso con macchie biancastre di pus

, spesso con macchie biancastre di pus Piccole macchie rosse sulla volta del palato

sulla volta del palato Linfonodi del collo ingrossati

Diagnosi della Faringotonsillite

Stabilire se la faringotonsillite è causata da un virus o da un batterio può essere difficile, anche per il medico. La diagnosi si basa sulla raccolta della storia clinica e su una visita attenta. Spesso è necessario praticare un tampone faringeo con test rapido per determinare se l'infezione è causata dallo Streptococco di gruppo B.

Cura della Tonsillite e della Faringite

Individuare la causa della faringite è cruciale, poiché solo l'infezione da streptococco richiede un trattamento antibiotico. In questi casi, la terapia antibiotica ha tre obiettivi principali:

Abbreviare la durata dei sintomi

la durata dei sintomi Prevenire le complicazioni, in particolare la malattia reumatica

le complicazioni, in particolare la malattia reumatica Ridurre il rischio di trasmettere lo Streptococco in famiglia, a scuola e nella comunità

