"La tutela della Vita, sempre"! sull'IVG interviene l’Associazione Accoglienza della Vita

"La tutela della Vita, sempre"! sull'IVG interviene l’Associazione Accoglienza della Vita.

“Non siamo certo soddisfatti e sereni del fatto che nella nostra Repubblica di San Marino sia stata introdotta la legge che permette l’Interruzione Volontaria di Gravidanza, né tanto meno lo saremo per altre leggi che possano regolamentare la soppressione dell’essere umano, ma non siamo neppure scoraggiati”, così l'Associazione Accoglienza della Vita sull'IVG. “Nel mondo notiamo molto fermento su questi temi ed in tanti stanno riportando con forza alla ribalta la cultura della vita, partendo dall’opera di singoli, di associazioni, anche più operose della nostra, fino a sperimentare l’opera a tutela della vita di tanti medici, di politici e di persone che si occupano di diritto, perché la verità non può essere taciuta, smuove le coscienze, entra con forza nella vita di ognuno e rende davvero liberi”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: