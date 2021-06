COVID 19 La variante Delta "minaccia" fase finale degli europei a Wembley Oggi in Emilia Romagna 36 nuovi positivi; 679 a livello nazionale italiano. San Marino senza nuovi casi da 47 giorni

Invariati i numeri sul Covid in Repubblica. Resta un solo caso di positività e una persona in quarantena, dopo un contatto stretto, avvenuto fuori territorio. San Marino, tra i piccoli stati europei, è quello coi dati migliori: a Monaco 23 contagi nell'ultima settimana, 43 ad Andorra, 44 in Liechtestein. Tutti negativi i 55 tamponi refertati ieri dall'Iss. Si tratta, principalmente, di persone che stanno per andare all'estero oppure che sono appena rientrate. L'ultimo positivo riscontrato in Repubblica risale al 12 maggio. Sul fronte vaccini, 993 quelli somministrati ai turisti. 44.431 il totale di cui 22. 108 con la prima dose e 22.323 con la seconda o con la dose unica. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% maschi.

In Emilia Romagna oggi 36 nuovi casi e tre decessi. A livello nazionale italiano 679 positivi e 42 vittime anche se 22 sono da attribuire ad un ricalcolo dei giorni precedenti della Campania. Il tasso di positività scende allo 0,3% e diminuiscono anche terapie intensive e ricoveri. La Commissione europea ha intanto annunciato di aver identificato cinque trattamenti "promettenti" contro il Covid-19. Entro ottobre potrebbero ricevere il via libera dell'Ema. L'alto numero di contagi nel Regno Unito, per la variante Delta, alimenta nel frattempo la schiera di coloro che ritengono inopportuno giocare le semifinali e la finale degli europei di calcio proprio a Wembley, anche se la scelta, che spetta alla Uefa, resta al momento confermata.

