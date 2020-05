CLOSE UP La verità di Rinaldi. Perchè non è più comparso in conferenza stampa

Il dottor Gabriele Rinaldi, portavoce fino al 16 aprile del gruppo delle emergenze sanitarie, protagonista dell'ultima puntata di Close Up andata in onda ieri sera. Vi proponiamo un breve estratto dell'intervista in cui fa capire perchè a un certo punto non è più comparso in conferenza stampa ed è tornato ad occuparsi a tempo pieno dell'Authority sanitaria, che dirigerà per i prossimi 3 anni.

Clicca qui per vedere la puntata integrale

