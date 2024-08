La vita è una festa: a Torraccia l'evento di Uno di Noi, Accoglienza della vita e Pro vita e famiglia

L'importanza della vita, della famiglia e le sfide da superare: sono stati i temi su cui si è sviluppata la serata al Parco di Torraccia organizzata dalle associazioni “Uno di Noi”, “Accoglienza della Vita” e “Pro vita e famiglia”. L'appuntamento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Sanità, ha riunito importanti testimonianze per rimarcare la bellezza della vita e come superare le difficoltà. Presente anche il vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi, che è intervenuto parlando dell'importanza della vita dal concepimento alla fine naturale.

"Sposarsi, mettere al mondo figli, è stupendo - afferma Maria Rachele Ruiu, associazione Pro Vita e Famiglia - io penso che non solo sia necessario accogliere la vita visto il calo demografico che stiamo vivendo, non solo perché giusto, perché è una società giusta e inclusiva quella che riesce a garantire il diritto della vita di tutti, ma è anche bello e stupendo. Siamo qui per festeggiare questo, per dare un messaggio ai giovani che è importante sposarsi, che è bello sposarsi, che è bello mettere al mondo i figli e che i figli non sono solo un costo o un impedimento alla carriera".

Spazio anche al tema dell'adozione con Riccardo Guerra dell'Associazione famiglie adottive e affidatarie di San Marino per sottolineare l'importanza di donare amore a chi una famiglia non ce l'ha.

Nel servizio l'intervista a Maria Rachele Ruiu (Associazione Pro Vita e Famiglia)