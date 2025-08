“La vita è una festa...": riflessione sulla centralità dell'esistenza con la testimonianza di Andrea Zavoli

“La vita è una festa..." a Serravalle

'Accoglienza della Vita' e 'Uno di noi' chiamano a raccolta associazioni, famiglie, cittadine e cittadini per celebrare e riflettere sul valore inestimabile della vita, “un dono che va sempre accolto”. L'evento, sostenuto dalle Segreterie di Stato alla Giustizia e alla Sanità, riporta al centro i temi più attuali e sensibili - Ivg, eutanasia, suicidio assistito - attraverso i resoconti di coloro che quotidianamente operano in prima linea per affermare “la centralità dell'esistenza, dal suo sorgere alla sua fine naturale” - ricorda Marina Corsi. Il focus anche su denatalità e sostegno alla famiglia. "Credo che anche le deleghe che mi sono state attribuite nella mia Segreteria di Stato - afferma il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti - debbano fare promozione non solo della vita, ma anche di tutti gli aspetti che riguardano la famiglia. Credo che su questo punto siamo fortemente impegnati, anche alla luce di quelle che sono le problematiche relative alla denatalità, problematiche che credo che nei prossimi mesi riusciremo a concluderle con la presentazione di un progetto di legge".

Ospite della serata, Andrea Zavoli e la sua storia di rinascita. Un racconto di resilienza, in dono alla comunità. Nonostante tutto. "Dicono che nella vita le tempeste non giungono per distruggere, ma per ripulire la tua strada, il tuo cammino. E sono qua - conferma Andrea Zavoli - per raccontare quello che è rinascere e ripartire. Pare a volte non possibile, ma testimonio qui con la mia storia quello che è una ripartenza e un ricredere in quello che può essere".

Nel video le interviste a Stefano Canti, Segretario di Stato per la Giustizia e Andrea Zavoli.