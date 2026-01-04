"La vita larga": lo speciale sul 29esimo Evolution Forum Day a San Patrignano

Un evento ispirazionale che ha visto oltre mille partecipanti. Sul palco della 29esima edizione dell'Evolution Forum Day, imprenditori, sportivi e artisti hanno raccontato storie di successi e difficoltà, sottolineando l’importanza di vivere una vita piena e consapevole. Tra gli ospiti Valentina Greggio, Stash dei The Kolors, Cristina Scocchia, Amalia Finzi, Fabrizio Donato e Horacio Pagani. Ma perché l'evento è proprio nell'Auditorium della Comunità di San Patrignano? Perché è il luogo della rinascita per antonomasia, di quelle più difficili e lontane dai riflettori. La parabola della caduta verso il fondo, alla vetta della riconquista di sé. Il titolo di questa edizione è “La vita larga”: un nuovo modo di pensare al tempo, al successo, alla vita. E vivere largo significa smettere di vivere di fretta e iniziare a vivere davvero. Significa vivere con intenzione, consapevolezza, presenza.

I relatori hanno condiviso esperienze di resilienza, sogni realizzati e sfide superate, con un messaggio di motivazione rivolto soprattutto ai giovani della comunità. Un evento formativo pensato per orientare le scelte future: nel business, nelle relazioni, nella vita. Con ospiti e relatori di fama internazionale, mira a sensibilizzare le persone a un atteggiamento fiducioso e proattivo, puntando a ispirare visioni prospettiche. A porre la formazione come strumento necessario e credere nella cultura dell'impegno come unica via per l'evoluzione.

Tra gli ospiti grandi nomi dello sport, del passato e del presente. Come Fabrizio Donato, che ha segnato la storia dell’atletica e ora si dedica alla vita da allenatore, e Andy Diaz Hernandez, uno degli atleti di salto triplo migliori al mondo. Ancora sport, ma non solo. Con due grandi donne e due grandi carriere. Da una parte Valentina Greggio, la più veloce al mondo sugli sci, dall’altra Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in Ingegneria Aeronautica, al Politecnico di Milano, che arriva a collaborare con NASA ed ESA. Voce anche a chi è partito dal basso e con tenacia si è ritagliato un ruolo da protagonista nell’imprenditoria di caratura internazionale. Horacio Pagani, fondatore dell’omonima casa automobilistica, e Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè. Soddisfazione di Gianluca Spadoni, ideatore dell’Evolution Forum Day, che traccia un bilancio di questa edizione.

Guarda lo speciale







