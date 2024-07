“La vita oltre la paura": radici ed emigrazione nel nuovo libro di Barducci, presentato alla Reggenza

“Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo”. In questa frase è racchiuso il senso più profondo del nuovo libro del giornalista Sergio Barducci, “La vita oltre la paura”. Una storia di emigrazione, umanità ed empatia che racconta tanto del passato sammarinese e per questo viene presentata anche nelle aule di Palazzo Pubblico, in udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni.

A incarnare questi valori e darne testimonianza attraverso la penna di Barducci è Anna Rosti, sammarinese sopravvissuta al naufragio del transatlantico Andrea Doria, nel 1956: era in viaggio per cercare fortuna negli Stati Uniti. "Sicuramente è una storia collettiva del popolo sammarinese e anche italiano - commenta Barducci -, segnata dalla ricerca di una vita migliore. In questa storia c'è anche la tragedia dello speronamento dell'Andrea Doria, nel quale morirono 52 persone. Chi sopravvisse rimase segnato".

L'arco narrativo ripercorre la vita di Anna, prima della partenza e dopo l'arrivo. 18 anni a New York, con la famiglia, prima di realizzare il loro sogno: tornare in terra natia. “Le pagine di questo libro sono un inno alla vita – commenta la Reggenza –, a una nuova vita oltre la paura dopo un viaggio di speranza, ma anche sofferenza e umanità”. Sì perché su quella nave Anna salvò anche una vita e diversi anni dopo il cerchio della storia si chiuse, come racconta la figlia,

Adriana Casadei: "Una donna in camera con mia mamma sull'Andrea Doria - ricorda - le chiese di portare in salvo suo figlio, perché lei, incinta, non riusciva a muoversi velocemente. Ci salvammo tutti alla fine, per fortuna. Ma dopo tanti anni, negli anni 90, quel bambino, diventato adulto, si presentò a San Marino e bussò alla porta di mia mamma. Quando gli disse chi era scoppiarono in lacrime e si abbracciarono".

Nel video le interviste a Sergio Barducci (giornalista e scrittore) e Adriana Casadei (figlia di Anna Rosti)

