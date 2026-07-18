"La vita, una festa", divertimento e riflessioni in una serata a Dogana

L'appuntamento è per stasera, 18 luglio, a Dogana in piazza dei Centomila per l’evento “La vita, una festa...”, una bella occasione d’incontro festoso per tutte le famiglie promosso da Associazione Accoglienza della Vita e Associazione Uno di noi con il Patrocinio di Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e Giunta di Castello di Serravalle, oltre alla la collaborazione del Coordinamento delle Associazioni Laicali del Vicariato di San Marino della Chiesa San Marino- Montefeltro, della Parrocchia di Dogana e del Centro Sociale S. Andrea. Una serata di festa e di riflessioni con testimonianze e interventi istituzionali, tra cui quello del vescovo Beneventi. A seguire spettacoli e divertimento.

"Stasera è importante partecipare - afferma Marina Corsi, Presidente dell'associazione “Accoglienza della Vita” - perché vogliamo condividere con tutti che il senso che la vita è davvero una festa, è una festa che va comunque partecipata anche quando ci sono magari situazioni, come quelle raccontate dalle testimonianze, difficili o di disabilità. Perché alla fine con il contributo di tutti e soprattutto con il senso di solidarietà è più semplice vedere in fondo al tunnel una luce di speranza e magari trovare delle risposte positive nelle condizioni di vita che possono poi riguardare ciascuno di noi".

Nel video l'intervista a Marina Corsi, Presidente dell'associazione “Accoglienza della Vita”







