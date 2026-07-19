"La vita, una festa": una serata di condivisione con la testimonianza di Sara Ciafardoni

Una piazza, quella dei Centomila, che si trasforma in luogo di incontro, condivisione e riflessione. Torna a Dogana l'appuntamento con "La vita, una festa...", promosso dall'Associazione Accoglienza della Vita e dall'Associazione Uno di Noi, con il patrocinio delle Segreterie di Stato alla Famiglia e alla Sanità e della Giunta di Castello di Serravalle. Una serata pensati per tutte le età: giochi per i bambini, messa e, soprattutto, uno spazio dedicato alle testimonianze e al confronto, con gli interventi istituzionali e quello del vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi.

E questo proprio nei giorni in cui la politica discute in aula la nuova legge sulla famiglia: "Ringrazio le istituzioni perché stanno dimostrando sensibilità su questo tema - commenta Marina Corsi, presidente associazione Accoglienza della vita -. Ci aspettiamo che ci siano sempre più dei supporti. Le leggi sicuramente andranno implementate, vanno ritagliate sui bisogni di una società sul momento e poi andranno riviste. Però è importante che ciascuno di noi e ogni famiglia e ogni genitore si impegni a comunicare ai propri figli che avere una famiglia e vivere in una famiglia è un tema bello e importante".

Tra le testimonianze anche quella di Sara Ciafardoni, ragazza disabile cresciuta a Villa Verucchio, che, attraverso un contributo video, racconta la sua esperienza come testimonianza del valore dell'accoglienza e della vita: "La prima cosa che voglio dirvi è la più importante - afferma -: la mia è una vita bella. Quando sai di essere stata desiderata, voluta e amata ancora prima di nascere, dentro di te si forma una sicurezza che nessuno potrà toglierti. Forse è per questo che crescendo non mi sono mai sentita definita dalla mia condizione. Certo la malattia esiste, la carrozzina è sempre con me, fa parte tutto questo della mia quotidianità. Ma non è mai stato il centro della mia identità. Il centro ero, sono e sarò io".

A chiudere la serata lo spettacolo di sand art dell'artista riminese Mauro Masi, per celebrare la dignità e il valore di ogni persona.

Nel video l'intervista a Marina Corsi, presidente associazione Accoglienza della vita, e il contributo video di Angela Sara Ciafardoni

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