Laboratorio Liluna a favore di AROP

Una donazione a favore del bambini affetti da malattie onco-ematologiche. L'ha consegnata al Segretario Pedini Amati il Laboratorio LILUNA. Dall'evento di successo “Sarà perché ti amo” dell'8 settembre scorso, organizzato dalla Segreteria di Stato al Turismo con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato tema dell'oncologia pediatrica, sono scaturiti importanti gesti di solidarietà. Come quello delle tre fondatrici del Laboratorio Artistico LILUNA – facente parte della Biblioteca Popolare di Serravalle – che nell'occasione hanno allestito un mercatino con articoli realizzati a mano mediante l'utilizzo di materiale di recupero.

Consegnato idealmente nelle mani del Segretario Federico Pedini Amati il ricavato della vendita: 500 euro che sono già stati destinati all'Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica (AROP). Pedini Amati ringrazia per il sostegno dato ai bambini affetti da gravi malattie croniche e onco-ematologiche. L'auspicio è che un'associazione come quella riminese possa nascere presto anche a San Marino.

Nel video, l'intervista a Nadia Gatti del Laboratorio LILUNA

