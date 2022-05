SOSTEGNO ALL'UCRAINA Lapo Elkann potrebbe replicare a San Marino la cena di beneficenza organizzata a Milano "Ne sarei onorato", ha affermato il noto imprenditore

L'impegno per aiutare l'Ucraina potrebbe portare Lapo Elkann anche a San Marino. Da tempo impegnato in attività umanitarie attraverso la sua fondazione Laps, il noto imprenditore ha organizzato a Milano una cena di gala solidale assieme a Italia Keeps on Cooking. Più di 200mila euro raccolti, dopo un'asta di beneficenza con oggetti donati da Juventus, Scuderia Ferrari, Figc e non solo, in una serata a cui ha partecipato anche Luca Ruco, presidente del CTO sammarinese. "Inizialmente abbiamo preso un Boeing - racconta Elkann - e portato 190 bambini e mamme in Portogallo, dove abbiamo dato loro una casa e un lavoro. Poi abbiamo voluto fare una cena in Garage Italia a Milano con il casco di Valentino Rossi, i guanti di Charles Leclerc, la maglia con cui Chiellini ha giocato l'ultima partita alla Juve e tanti altri oggetti. Abbiamo raccolto 200mila euro, ma la raccolta continua quindi continuate a donare. Ognuno doni quello che può, ma ricordiamoci che là c'è gente che sta morendo.

Noi abbiamo voluto aiutare bambini malati oncologi e mandare in Ucraina beni di prima necessità". E all'idea di replicare l'iniziativa anche a San Marino, Elkann si dice disponibile: "Sarei onorato di fare questo anche a San Marino. Per qualsiasi cosa si possa fare per aiutare chi soffre io e la mia squadra siamo disponibili". Opportunità che Luca Ruco è pronto a cogliere: "Credo che debba essere fatto - afferma -. Sicuramente con la nostra associazione cercheremo di trovare la quadra per organizzare al più presto una iniziativa simile, che funga da buon esempio per le altre associazioni. Come dice Lapo, 'bisogna investire nella beneficenza, perché è il futuro e dona un futuro a chi non ce l'ha'".

Per le donazioni: Fondazione Libera Accademia Progetti Sperimentali - LAPS ONLUS; IBAN IT47T0304801000000000091981; Oggetto: Liberalità Laps keeps on cooking for Ukraine.



Nel video le interviste a Lapo Elkann e Luca Ruco, presidente del Cto San Marino

