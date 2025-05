Largo ai giovani, il sindacato apre agli studenti

Nel video l'intervista

La voce dei giovani. E' quella che vuole sentire la CSdL che ieri, nel suo direttivo, ha approvato il Regolamento per l’iscrizione degli studenti e delle studentesse alla Confederazione del lavoro.

Non solo spettatori dell'attività sindacale, ma protagonisti di scelte. “Gli studenti di oggi sono i lavoratori di domani - commenta Enzo Merlini, segretario CSdL - .Noi vogliamo che i ragazzi partecipino a tutti i livelli, in coerenza con le scelte che abbiamo fatto di investire anche in nuovi funzionari giovani per il bene della Confederazione”.

La tessera costa 5 euro e si possono iscrivere studenti dai 16 anni, residenti sul Titano ed iscritti alle superiori o all'Università a San Marino o all'estero. Possono poi eleggere i loro rappresentanti che parteciperanno agli attivi dei quadri e ai congressi. Riceveranno assistenza, consulenza e informazioni in merito a diritti sindacali ed orientamento al lavoro e godranno delle stesse tutele che hanno lavoratori e pensionati. Nel direttivo si è parlato anche di IGR, ribadendo come sia una tematica unitaria, da costruire senza fughe in avanti.

“Nell prossime settimane pubblicheremo delle tabelle - conclude Merlini - che metteranno in evidenza di quanto sono calati i redditi da lavoro e da pensione, in rapporto all’inflazione. Non solo le tasse non devono aumentare, ma devono diminuire a cominciare dal fiscal drag mai applicato". Nel video l'intervista a Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL.