"Lasciamo fuori il servizio pubblico dalle polemiche strumentali", l'editoriale del dg Carlo Romeo.

Stranamente Libera chiama in causa Rtv con un comunicato il cui senso tende a sfuggire, se non richiamando un dibattito politico fra maggioranza e opposizione cui la Radiotelevisione di Stato è, e deve essere, estranea; nonostante le tirate di giacca cui, chiunque faccia questo mestiere, è peraltro affettuosamente abituato. Stranamente, gli amici di Libera si chiedono chi ci sia dietro la redazione. C'è la stessa persona - ovviamente più che stranamente - che non a caso le sta anche davanti, ove necessario quando serve, cioè il direttore responsabile della testata, che risponde anche legalmente del lavoro quotidiano dei suoi giornalisti. Il nome del direttore della testata giornalistica - formalmente e sostanzialmente- è reperibile sia sul web che alla fine di ogni edizione del telegiornale. La domanda è pertanto strana, così come è strano considerare strana come notizia quella che si ritrova su ogni testata italiana e non - cioè che si ricorra sempre più al partenariato pubblico con il privato nell'ambito della salute. Se non è una notizia questa, Libera è la sola a pensarla così rispetto alla stampa internazionale o locale che sia.

Una sentita preghiera: lasciamo fuori il servizio pubblico dalle polemiche politiche strumentali e dalle insinuazioni da bar. I professionisti che ci lavorano non lo meritano.

