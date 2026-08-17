Laura Gobbi nominata Direttrice della Funzione Pubblica: incarico fino al 2029

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane arriva l'ufficialità: Laura Gobbi è la nuova Direttrice della Funzione Pubblica della Repubblica di San Marino. Il Congresso di Stato ha formalizzato la nomina con la delibera n.22 del 4 agosto. L'incarico decorrerà dal 16 settembre 2026. Attualmente Direttrice Generale dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, viene distaccata da tale posizione per tutta la durata del nuovo incarico. Il contratto ha durata triennale con scadenza al 14 settembre 2029, previo superamento di un periodo di prova di tre mesi, ed è rinnovabile. Gobbi prende il posto di Milena Gasperoni, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso giugno per motivi personali ad un anno dall'inizio dell'incarico.





