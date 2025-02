UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Laurea alla memoria per Sara, la 21enne morta in un incidente stradale Nel giorno di San Valentino una cerimonia speciale per ricordare la giovane sammarinese che perse la vita dopo 5 giorni di agonia in seguito a un incidente stradale

Venerdì 14 febbraio l’Università di Bologna ha conferito la “laurea ad honorem in memoria” a Sara Manzaroli, la studentessa sammarinese morta a giugno 2024 a causa di un incidente stradale. Questo riconoscimento viene attribuito a coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami del corso. L'aula di Unibo si è trasformata in un riconoscimento del potenziale della sammarinese e dei suoi sogni interrotti. Per Sara c'erano i suoi genitori, i suoi amici. Ma c'era anche lei, in una fotografia posizionata sul tavolo dei relatori, con tanto di corona d'alloro e vicino al un mazzo di fiori regalo degli amici. Quegli stessi amici che hanno preparato tre copie di tesi di laurea, dal titolo "I tuoi amici più cari" con tante pagine dense di ricordi aneddoti e immagini che hanno legato le loro vite a quella della ventunenne.

Tanta commozione, tristezza, per una giovane vita spezzata, ma anche gratitudine per aver condiviso con lei momenti di vita importanti. Nella prima parte i professori di Sara hanno ripercorso il suo cammino scolastico e formativo, portato avanti con serietà e impegno, all’interno della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, sottolineando il valore del percorso intrapreso dalla ragazza che stava studiando per diventare un insegnante di Scuola Primaria, poi l’intervento degli amici con i loro ricordi, spaccati di vita, aneddoti divertenti e dolci che tratteggiano il ritratto di una giovane donna piena di vita e aperta alle esperienze, alla gioia, all’entusiasmo.

Dopo i ricordi la consegna della pergamena e il pensiero a questa ragazza con i vento tra i capelli, a bordo della sua moto, diretta verso il cielo.

