"LaVanda": nasce il nuovo biscotto sammarinese Il prodotto realizzato grazie alla sinergia fra l'antica fabbrica "La Serenissima" e il "Consorzio Terra di San Marino"

"LaVanda" è il primo prodotto dell'antica fabbrica La Serenissima a marchio "Terra di San Marino". Biscotti artigianali alla lavanda, come suggerisce il nome, con miele o limone con ingredienti a KM 0 che rendono viva la tradizione con modernità. La presentazione è l'occasione per ribadire una sinergia fra eccellenze.



"Abbiamo creato insieme questo nuovo prodotto, che entra a far parte della famiglia di Terra di San Marino. - dichiara la presidente del consorzio Aida Selva - È un prodotto a marchio, nel rispetto dello specifico disciplinare di produzione. Nasce assieme ad un'azienda storica del territorio, La Serenissima. È una collaborazione che ci riempie d'orgoglio, questa sinergia fra due realtà così radicate e legate al nostro territorio esprime tutta la nostra identità sammarinese".



"Un prodotto che ci rappresenta tutti" ha detto Neni Rossini, il cui bisnonno fondò "La Serenissima", antica fabbrica di torte che iniziò con i biscotti secchi. Un ritorno alle origini, ed è sulla tradizione che insiste. "In ogni sammarinese - ha detto - c'è un po' di torta di San Marino ed ogni sammarinese è un pezzo del Consorzio Terra di San Marino".



"È un grande orgoglio - dichiara - e una bellissima soddisfazione continuare e progredire nella collaborazione che c'è da sempre con il Consorzio. L'unione di due realtà come le nostre, profondamente radicate e rispettose dei valori sammarinesi, è un po' la realizzazione di un sogno". "Un momento - aggiunge - in cui San Marino a pieno pervade un prodotto che è fatto da sammarinesi, per i sammarinesi, ma anche per fuori per far capire quanto la qualità e la capacità di innovare, pur restando legati ai nostri valori profondi, è alta anche qui".

