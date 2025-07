Lavora con noi! Aperti i bandi di selezione per giornalisti e tecnici

San Marino RTV allarga la propria squadra. Aperti i bandi di selezione per individuare personale giornalistico e figure tecniche; sede: San Marino. Profili con una solida formazione nei rispettivi ambiti professionali, grande spazio alle competenze digitali, senza però trascurare la capacità di fare team e lavorare in gruppo.

Le candidature andranno presentate entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 30 settembre, compilando form e modulo online all'indirizzo https://sanmarinortv.sm/lavora-con-noi . I candidati saranno esaminati da una Commissione Valutatrice, dal 1 ottobre al 19 dicembre 2025, attraverso prove scritte, orali e pratiche. Sarà poi redatta una graduatoria che resterà in vigore per due anni, per sopperire ad eventuali posizioni che si rendessero vacanti. Assunzioni al via da gennaio 2026, con contratto a tempo determinato, per sei mesi, e possibilità di estensione a tempo indeterminato.

“Come annunciato - dice il Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio - oggi pubblichiamo i bandi per giornalisti e dipendenti. Una procedura pubblica e trasparente a testimoniare, ancor di più, la fase di rilancio della nostra emittente radiotelevisiva. Per la Repubblica di San Marino e per RTV è una giornata importante”.