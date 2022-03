CSDL “Lavorare meno, vivere meglio”: alla Sala Montelupo presentato il libro di Fausto Durante

Un'occasione di conoscenza, riflessione e approfondimento sul tema degli orari di lavoro, mettendo in evidenza le notevoli differenze che esistono tra paesi, ed il loro impatto sulla qualità della vita delle persone e dei livelli occupazionali. È stato questo lo scopo della presentazione, organizzata dalla CSdL, del libro di Fausto Durante, dirigente nazionale CGIL, “Lavorare meno, vivere meglio”. Un vero e proprio manuale per riportare al centro dell'attenzione dei sindacati un tema fondamentale.

"Tornare a discutere di una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e contemporaneamente riprendere una politica di aumenti di salari - spiega Fausto Durante - per noi è fondamentale per conciliare meglio vita e lavoro, per indicare una prospettiva di economia e di società che superino le diseguaglianze e le strutture del passato e anche per immaginare una società diversa per il post covid. Tutto possiamo fare meno che ricominciare, dopo la pandemia, come se nulla fosse".

Il libro mette anche in evidenza il tema del controllo degli orari di lavoro in caso di smart working, il cui ricorso si è notevolmente ampliato proprio per arginare la pandemia. "In genere, dove applicate con modalità di apertura, comprensione e di trasformazione smart anche delle imprese - spiega Durante - hanno prodotto risultati positivi, sempre in un contesto di pandemia che non è mai augurabile. L'idea però di liberare il lavoro anche dal vincolo fisico della presenza permanente e quotidiana, l'idea di lavorare su obiettivi responsabilizzando le persone e affermando la loro autonomia professionale; la capacità di un'impresa di investire avendo fiducia sull'autonomia e la responsabilità dei lavoratori, se applicate bene normalmente producono risultati positivi".

Nel servizio l'intervista a Fausto Durante (Dirigente nazionale CGIL)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: