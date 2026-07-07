VIABILITÀ
Lavori a Montecucco, strada Prima Gualdaria chiusa fino al 17 luglio
Proseguono i lavori per la costruzione di una paratia in cemento armato per la messa in sicurezza della via che collega Santa Mustiola a Gualdicciolo
Proseguono i lavori lungo strada Prima Gualdaria a Montecucco per la messa in sicurezza della strada tramite la realizzazione di paratia in cemento armato. Per questo l'Azienda Autonomia di Stato per i Lavori Pubblici ha prorogato la chiusura della via dalle ore 00:01 di mercoledì 8 luglio, fino alle ore 24:00 di venerdì 17 luglio 2026.
[Banner_Google_ADS]