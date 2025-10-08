Lavori di asfaltatura, Strada Sottomontana chiusa da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre

Strada Sottomontana, nel tratto dalla rotatoria di Murata all'incrocio con strada di San Gianno resterà chiusa al traffico tutta la prossima settimana per lavori di asfaltatura. Ne dà comunicazione l'Azienda Autonoma di Stato per Lavori Pubblici che spiega come la chiusura parta alle ore 6:00 di lunedì 13 ottobre e termini alle 18:00 di venerdì 17 ottobre 2025.
I Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.