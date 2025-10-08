TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:15 Athtech 2025. Fabbri: "San Marino si fa luogo d'incontro", Forcellini: "Un onore ospitarla" 12:34 Giorgia Meloni da "Porta a Porta": "Sono stata denunciata per concorso in genocidio" 12:20 Innovazione e sport a San Marino, con la 6^ edizione di Athtech 10:59 Chanel&Japan 10:07 Due vittorie in trasferta per la Juvenes Tennistavolo 10:01 Commissione Finanze: si torna in Aula tra le tensioni, in notturna dibattito sui controlli automatici 09:48 Israele intercetta la nuova Flotilla, 'presto tutti espulsi' 08:14 San Marino celebra la propria tradizione filatelica e numismatica a Expo 2025 Osaka con un evento speciale in collaborazione con Poste San Marino 08:04 Truffa del corriere sventata in Umbria: merce per 230mila euro partita da Rimini
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Lavori di asfaltatura, Strada Sottomontana chiusa da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre

8 ott 2025
Lavori di asfaltatura, Strada Sottomontana chiusa da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre

Strada Sottomontana, nel tratto dalla rotatoria di Murata all'incrocio con strada di San Gianno resterà chiusa al traffico tutta la prossima settimana per lavori di asfaltatura. Ne dà comunicazione l'Azienda Autonoma di Stato per Lavori Pubblici che spiega come la chiusura parta alle ore 6:00 di lunedì 13 ottobre e termini alle 18:00 di venerdì 17 ottobre 2025.

I Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità