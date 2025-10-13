TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:50 Riccione, auto tampona una bici con donna e bambina a bordo: interviene l’elisoccorso 10:12 Addio a Cesare Paciotti, imprenditore simbolo dell’eccellenza calzaturiera italiana 07:39 Liberati da Hamas tutti i 20 ostaggi israeliani ancora in vita
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Lavori di asfaltatura, Strada Sottomontana chiusa fino a venerdì 17 ottobre

13 ott 2025
Lavori di asfaltatura, Strada Sottomontana chiusa fino a venerdì 17 ottobre

Strada Sottomontana, nel tratto dalla rotatoria di Murata all'incrocio con strada di San Gianno resterà chiusa al traffico tutta la prossima settimana per lavori di asfaltatura. Ne dà comunicazione l'Azienda Autonoma di Stato per Lavori Pubblici che spiega come la chiusura parta alle ore 6:00 di lunedì 13 ottobre e termini alle 18:00 di venerdì 17 ottobre 2025.

I Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità