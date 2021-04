Lavori di pulizia per la Statua della Libertà: ecco la storia di uno dei monumenti più importanti per il Paese

Statua della Libertà

È una storia ricca di simboli e di curiosità quella della Statua della Libertà nell'omonima piazza del centro storico. Simbolica perché è la rappresentazione di uno dei valori più cari ai sammarinesi. Per un po', la statua non si potrà ammirare per via dei lavori di pulizia e manutenzione. Dureranno fino a fine maggio, si prevede, e impegneranno gli esperti degli Istituti Culturali per la pulizia del marmo e la cura delle scritte e gli addetti dell'Azienda Lavori pubblici per il basamento.









Per scoprire le origini di uno dei monumenti più importanti del Paese bisogna tornare a fine '800 e ripercorrere la storia della nobildonna tedesca Otilia Wagener. La pulizia rientra negli ultimi lavori pubblici in Città, dalla pavimentazione in via Salita la Rocca al completamento di quella in via Eugippo, fino al rifacimento dei chioschi al parcheggio 6.

Nel servizio, l'intervista allo storico Verter Casali