Lavori di restauro al Teatro Titano, Aaslp: “Adeguamenti necessari all'esterno e all'interno”

Un gesto d'amore per preservare un patrimonio fatto di cultura, storia e architettura. I lavori di restauro e adeguamento funzionale del Teatro Titano, importante infrastruttura e punto di riferimento del centro storico sammarinese, sono iniziati a gennaio 2024 e proseguono con la manutenzione straordinaria del manto di copertura, per eliminare le infiltrazioni d'acqua, il lavaggio della facciata in pietra, il riposizionamento dei conci e l'applicazione di un trattamento consolidante per mantenere l'aspetto dell'edificio nel tempo. Prossimi interventi in programma: sostituzione degli infissi della facciata e restauro dei portoni di ingresso in legno.

"A breve sposteremo l'impalcatura sulla facciata principale, di cui è previsto il restauro tra maggio e giungo - spiega Giuliana Barulli, direttrice Aaslp -. Durante i lavori il teatro rimarrà sempre fruibile. La copertura è stata completamente impermeabilizzata. Successivamente sostituiremo gli infissi, perché non è più possibile restaurarli". Anche all'interno un adeguamento funzionale degli spazi per migliorare l'accessibilità, le aree di accoglienza e i servizi igienici, nonché l'installazione di attrezzature tecniche e scenografiche per supportare produzione teatrali di alta qualità. Al lavoro i tecnici e le maestranze dell'Aaslp, coordinati dal progettista Sergio Casadei: "Stiamo parlando di un teatro storico molto importante a San Marino - commenta l'architetto -, che ha bisogno di essere restaurato e adeguato ai tempi di oggi. Dopo il lavoro all'esterno passeremo all'interno, dove dobbiamo adeguare gli impianti, un lavoro molto delicato".

Nel video le interviste a Giuliana Barulli (direttrice Aaslp) e Sergio Casadei (architetto e progettista)

