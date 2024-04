TERRITORIO Lavori di restauro al Teatro Titano: previste anche attrezzature tecniche per produzioni di alta qualità Sull'esterno previsti interventi di manutenzione straordinaria

Lavori di restauro al Teatro Titano: previste anche attrezzature tecniche per produzioni di alta qualità.

Proseguono i lavori di restauro e adeguamento funzionale al “Teatro Titano in San Marino Città”, avviati a gennaio 2024. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria del manto di copertura necessari ad eliminare le infiltrazioni di acqua; il lavaggio della facciata esterna in pietra, il riposizionamento dei conci e l’applicazione di trattamento consolidante per ripristinare l'aspetto originale dell'edificio. I prossimi interventi in programma riguarderanno la sostituzione degli infissi della facciata ed il restauro dei portoni di ingresso in legno.

Per quel che riguarda gli spazi interni sono previsti interventi di riqualificazione delle aree di accoglienza e dei servizi igienici oltre all'installazione di attrezzature tecniche e scenografiche per supportare produzioni teatrali di alta qualità. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima estate.

