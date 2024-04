CANTIERE Lavori in Strada di Monte Olivo: altro tassello per la sicurezza stradale Dall'Azienda Lavori Pubblici, l'appello a moderare la velocità nel tratto interessato dai lavori

Partiti i lavori, cantiere aperto su Strada di Monte Olivo a Torraccia. Un intervento di messa in sicurezza da tempo invocato per una strada cosiddetta “collettore”, di collegamento tra la Repubblica e l'Italia, nel Comune di Coriano. Interventi mirati per la sicurezza dei residenti, in particolare, nel tratto che va da Strada Cà Vagnetto fino al Parco di Montelupo. Il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi davanti alle abitazioni, attraversamenti pedonali in corrispondenza delle isole ecologiche, semaforo pedonale in zona Parco Montelupo, due autovelox e piazzola di sosta per la Polizia Civile nel caso di stazione mobile per la rilevazione della velocità. Un altro tassello nel più ampio progetto per una San Marino più sicura, che la Segreteria al Territorio correla alle dinamiche emerse dal recente rapporto sulla incidentalità:

“Credo che gli stessi dati – dice il Segretario al Territorio, Stefano Canti - dimostrano come vi sia una diminuzione degli incidenti in territorio. Un dato molto importante e anche la messa in sicurezza della strada di Monte Olivo rappresenta una delle priorità per mettere al sicuro un'arteria stradale del territorio, per raggiunge l'obiettivo di avere sempre meno incidenti nelle nostre strade”.

Intanto, in queste ore, alcune segnalazioni hanno fatto scattare l'appello dell'Azienda per i Lavori Pubblici a moderare la velocità nel tratto interessato dai lavori. Azienda che scusandosi per il disagio arrecato alla circolazione, rimarca l'obiettivo: sicurezza stradale, sicurezza dei pedoni che vogliano usufruire degli spazi verdi, dei Parchi Cà Vagnetto e Montelupo.

Nel video, l'intervista al Segretario al Territorio, Stefano Canti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: