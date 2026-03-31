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Lavori ingresso San Marino RTV, RF: "Si ruspa di brutto e fa niente se il monte è patrimonio UNESCO"

31 mar 2026
Nel video i lavori in corso davanti alla sede di San Marino RTV
Nel video i lavori in corso davanti alla sede di San Marino RTV

Repubblica Futura esprime preoccupazione per i lavori in corso all’ingresso di San Marino RTV. Il partito osserva come il clima di sensibilità ambientale che in passato caratterizzava la cittadinanza sembri oggi un ricordo lontano: ora la popolazione si trova a fare i conti con cantieri invasivi. Nel mirino finiscono le modalità dell’intervento: secondo RF “si ruspa di brutto e fa niente se il monte è patrimonio UNESCO”, nonostante le rassicurazioni fornite nelle sedi tecniche.

Nonostante le rassicurazioni, sottolinea RF, l'intervento sta creando disagi: parcheggio quasi chiuso, minime norme di sicurezza e dipendenti costretti a passare in strette trincee, "con buona pace delle produzioni televisive rispetto alle quali confidiamo nell’abilità dei tecnici di togliere i rumori molesti". Nonostante sostenga la copertura per la telefonia mobile, il partito ritiene che la gestione del cantiere sia visibilmente sfuggita di mano.

Leggi la nota di Repubblica Futura





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