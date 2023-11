PIANO LAVORI Lavori nei 9 Castelli, il piano degli interventi per il 2024 Dal Congresso di Stato la delibera e la mappa delle opere, tra riqualificazione urbana e del territorio. Per la viabilità, nuove rotonde e due autovelox sulla Sottomontana

È un Piano operativo dettagliato, affronta le priorità - in termini di riqualificazione urbana, viabilità, tutela del territorio - che sono state le stesse Giunte di Castello ad indicare; poi formalizzate a seguito di incontri con le Segreterie competenti – Territorio e Interni con Delega ai Rapporti con le Giunte, nonché con i vertici delle Aziende Autonome.

Una sistemazione attesa quella del muro e della scarpata di Via Scala Malagola in Città, dove si agirà anche sullo Stradone, con il rifacimento della pavimentazione. A progetto, anche migliorie per Piazza Sant'Agata e si punta alla valorizzazione del Piazzale Bruno Reffi, con il ripristino dell'area ex pattinaggio. Un tratto da tempo attenzionato sul fronte viabilità è quello della Sottomontana, dove il prossimo anno verranno installati due nuovi autovelox.

Viabilità nel mirino anche a Borgo Maggiore, dove saranno posti nuovi dissuasori di traffico automatici, per limitare l'accesso ai veicoli. Ma anche la riqualificazione, in quello che è il cuore del Castello, con la ripavimentazione in pietra di San Marino di Piazza Grande.

Nuovo parcheggio in centro storico a Montegiardino, dove sorgerà anche un campetto polifunzionale. Si procederà poi all'abbattimento di barriere architettoniche in un immobile dell'Eccellentissima Camera.

Strade sicure, con Domagnano che vedrà una nuova rotonda sperimentale, tra la superstrada e via Ornera. Nel Castello varie opere, tra le quali, il ripristino della frana nei pressi della scuola elementare, nuova aula all'Infanzia, e ampliamento del Cimitero.

Ampliamento analogo previsto anche ad Acquaviva, dove, verranno anche sistemati gli argini del Torrente San Marino, la piazza di Gualdicciolo e, sul fronte viabilità, arriverà una rotonda sperimentale tra le vie Rivo Fontanelle e Genghettino.

Fiorentino punta alla riqualificazione del Centro Sociale, con l'eliminazione di barriere architettoniche e guarda al recupero della ex scuola dell'Infanzia.

Un Castello nel verde Chiesanuova, dove verrà prolungata la pista ciclo-pedonale dall'ex Fontevivo al Centro; si agirà sulla frana di Strada Mezzanotte sul muro di contenimento a Teglio; e a progetto sono nuovi percorsi pedonali.

Anche Faetano mette in cantiere il completamento del tracciato pedonale escursionistico dalle scuole al Parco del Marano e il prolungamento della ciclopedonale lungo Strada Campo del Fiume. Erano attesi: e anche Faetano vedrà nuovi loculi al Cimitero.

A Serravalle interventi per la sicurezza, con un marciapiede dal centro di Falciano alla scuola. Manutenzione, poi, per eliminare le infiltrazioni nella Casa del Castello, dove le mura verranno illuminate.

