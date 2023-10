VIABILITÀ Lavori per la rotatoria ai Tavolucci: variazioni alla viabilità sabato e lunedì Gli avvisi di deviazione e gli eventuali percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.

Lavori per la rotatoria ai Tavolucci: variazioni alla viabilità sabato e lunedì.

Si informa la cittadinanza che sabato 7 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 15.00 la corsia in salita della superstrada di via 28 Luglio rimarrà chiusa dal bivio dei Tavolucci sino al bivio di Cà dei Lunghi e lunedì 9 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 sarà chiuso al traffico il tratto discendente di via 28 Luglio dal bivio di via dei Boschetti a via Calintufo per permettere all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici di completare i lavori relativi alla rotatoria di Calintufo.

Si precisa che sarà vietata la sosta sull’intera area. Gli avvisi di deviazione e gli eventuali percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: