Lavori stradali in Città, un mezzo della Polizia civile presidia il centro storico

Un mezzo della Polizia civile staziona da ieri a ridosso di piazzetta Garibaldi, nel centro storico di Città. Questo per dotare l'area all'interno delle mura di un presidio di emergenza, vista la difficoltà di raggiungere il centro da mezzi antincendio, per via dei lavori stradali sulle vie Onofri e Maccioni. È stata inoltre annullata l'esercitazione, prevista per oggi pomeriggio, alla funivia; avrebbe previsto la calata dalla cabina della funivia, da circa 30 metri, con tecnici della funivia, sezione antincendio della Polizia civile e volontari della Protezione civile.