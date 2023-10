INTESA RAGGIUNTA Lavoro a tempo determinato: c'è l'accordo

Lavoro a tempo determinato: c'è l'accordo.

Sindacati e Imprenditori, dopo una lunga trattativa con la mediazione della Segreteria di Stato competente, hanno raggiunto l’intesa sulle norme che regolamentano i contratti a termine, temporanei e distacchi. Un punto d’incontro – si legge in una nota del Congresso di Stato - che soddisfa le esigenze di parti sociali e associazioni datoriali, alla ricerca di quelle flessibilità richieste dall’attuale mercato del lavoro pur nel rispetto delle tutele necessarie. L’Accordo passerà ora al vaglio degli Organismi Dirigenti delle tre organizzazioni sindacali, convocati per giovedì 19 ottobre, mentre la Segreteria per il Lavoro ha già trasmesso all’Ufficio di Presidenza copia del testo e delle proposte di emendamento al decreto Delegato, per l’approvazione dei Gruppi Consiliari.

