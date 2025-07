Lavoro di cura non retribuito: la Csu lancia un nuovo questionario

La Centrale Sindacale Unitaria rilancia il tema del cosiddetto lavoro invisibile con un nuovo questionario online dedicato al lavoro di cura non retribuito. Dopo il successo dell’indagine su violenza e molestie nei luoghi di lavoro, la CSU accende i riflettori su un’attività fondamentale ma spesso ignorata: la gestione della casa, l’assistenza ai familiari, il supporto quotidiano che tiene in piedi le famiglie. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro , sono oltre 700 milioni le donne nel mondo escluse dal lavoro retribuito proprio a causa di questo carico. Il questionario, anonimo e veloce, è disponibile sui siti della CSdL e della CDLS. L'obiettivo? Dare voce a chi ogni giorno si fa carico di queste mansioni, misurare quanto pesano, come si distribuiscono e quale impatto hanno su benessere e autonomia.

"Vedremo quali sono i dati che emergono - commenta Milena Frulli, segretaria generale Cdls -. In base a questi dati faremo anche delle proposte come maggiori permessi anche per i padri per aiutare a crescere i figli. Oppure si può pensare anche a dei supporti economici per chi deve sostenere nella famiglia la cura di una persona anziana o di una persona con invalidità".

A settembre un incontro con la Fondazione Giulia Cecchettin, a ottobre un percorso formativo per i quadri sindacali in collaborazione con la Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. La CSU invita tutti a partecipare: rendere visibile questo lavoro silenzioso è il primo passo per costruire una società più equa e consapevole. "Le donne hanno carriere discontinue, fatte di part time, di periodi non lavorati - aggiunge Enzo Merlini, segretario generale Csdl - e questo vuol dire dover lavorare molto più a lungo e percepire pensioni molto più basse. Riteniamo che questo fenomeno, una volta quantificato e regolamentato, debba portare ad un riconoscimento dal punto di vista previdenziale del lavoro di cura non retribuito da documentare attraverso le esigenze familiari che si sono verificate nel corso della vita".







Nel video le interviste a Milena Frulli (segretaria generale Cdls) ed Enzo Merlini (segretario generale Csdl)