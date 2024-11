SINDACATO Lavoro e ICEE, quali obiettivi? La CsdL si confronta con governo, opposizione e UNAS Focus anche sul lavoro femmine: circa i due terzi del totale dei disoccupati in senso stretto sono donne.

Entra nel vivo il percorso di avvicinamento al 21° Congresso CsdL, in programma il 21 febbraio 2025. Oltre al consueto iter che prevede assemblee sui posti di lavoro anche una serie di momenti di informazione, approfondimento e dibattito come quello organizzato alla Montelupo di Domagnano su Lavoro e ICEE.

"L'obiettivo- spiega Enzo Merlini, Segretario CsdL - è mettere a confronto diversi interlocutori che portano con sé esperienze e opinioni diverse, perché ci piace non essere autoreferenziali ma mettere a confronto le nostre idee con quelle degli altri. Il momento occupazionale buono sta continuando, quindi la piena occupazione è di fatto quasi raggiunta. La domanda infatti è, abbiamo raggiunto anche la qualità e la stabilità del lavoro? Su questo aspetto specifico c'è ancora del lavoro da fare".

"Il fenomeno un po' atipico al momento - aggiunge Pio Ugolini, Segretario generale UNAS - è che fortunatamente il numero delle persone che perde lavoro è molto modesto rispetto al turnover dei lavoratori che cercano magari l'occupazione ideale. Questo crea comunque delle sacche di difficoltà per le piccole imprese che non fanno in tempo a formare una persona e spesso volentieri se la vedono perdere come figura professionale".

"Quello su cui dobbiamo tenere gli occhi aperti - sottolinea Alessandro Bevitori, Segretario di Stato Lavoro - è sui dati macroeconomici dell'area europea che paventano qualche indice di recessione. Noi dovremmo intervenire e nel caso siamo pronti e abbiamo le risorse per intervenire a livello sia di sostegno per l'occupazione, sia anche per quello che riguarda il rinnovo in particolare dei contratti attuali".

Focus anche sul lavoro femmine: circa i due terzi del totale dei disoccupati in senso stretto sono donne. Preponderante anche il numero di richieste di part-time, circa il 77,5%. Nella seconda parte del dibattito confronto sull'ICEE son il Segretario di Stato Andrea Belluzzi.

"Qui l'argomento è ancora tutto da affrontare - afferma Enzo Merlini - perché in primo luogo bisogna che il decreto contenga i parametri giusti e che quindi vengano individuati realmente i redditi e i patrimoni reali. Fatto questo e siamo ancora abbastanza in divenire bisogna poi decidere come applicarlo e su quali tipi di interventi applicarlo".

Nel servizio le interviste a Enzo Merlini (Segretario Csdl), Pio Ugolini (Segretario generale UNAS) e Alessandro Bevitori (Segretario di Stato Lavoro)

