Lavoro nel Settore Pubblico Allargato: emesso il bando per l'iscrizione ad un corso di formazione preventiva

Obiettivo: innalzare il livello di professionalità e garantire al contempo maggiore soddisfazione all'utenza. Il bando per l'iscrizione al corso di formazione preventiva, promosso da Direzione Generale della Finanza Pubblica e Segreteria di Stato per gli Affari Interni, punta proprio alla qualificazione di chi si affaccia al mondo del lavoro e si rivolge a quanti vogliano trovare impiego nel settore pubblico allargato.

Tra i requisiti: la residenza in territorio; la maggiore età; la fedina penale pulita; poter godere dei diritti civili e politici; oltre all'iscrizione o almeno la presentazione della domanda d'iscrizione alle preposte liste di avviamento al lavoro. Non possono concorrere al bando, invece, coloro che hanno intrapreso un percorso di avviamento al lavoro nell'ambito dell'insegnamento e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, settori che già prevedono corsi formativi specifici. Partecipazione ai corsi preclusa o comunque non richiesta anche a chi, tra l'altro, abbia affrontato precedenti concorsi o selezioni pubbliche e sia risultato già idoneo o chi abbia superato un periodo di prova di minimo 30 giorni alle dipendenze del Pubblico Allargato.

"Il corso avrà il grande merito – spiegano dalla Finanza Pubblica – di fornire ai partecipanti “piena consapevolezza del particolare status del pubblico dipendente al servizio del cittadino, soprattutto con riferimento alla deontologia professionale, alle incompatibilità, al codice di condotta degli agenti pubblici, ai meccanismi legati ai procedimenti amministrativi”. Il corso partirà entro ottobre. Per le iscrizioni occorre recarsi alla sede del Centro Formazione Professionale in Piazza Bertoldi a Serravalle, entro il prossimo 4 settembre.

Il bando è scaricabile al link: http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/amministrazione-trasparente/bandi-di-selezione- e-concorsi.html Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonando al numero 0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica) oppure a info.cfp@pa.sm o ai numeri 05