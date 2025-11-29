TRAGUARDO SPECIALE Le Befane festeggiano 20 anni: 155 milioni di visitatori, 1.200 lavoratori e una nuova food court in arrivo Tra musica, spettacoli e il taglio di una torta celebrativa, è arrivato l’annuncio: nel 2026 il centro inaugurerà una area gastronimica completamente rinnovata e ampliata, pensata per accogliere nuovi format internazionali

Vent’anni e non sentirli. Le Befane Shopping Centre hanno celebrato nella giornata di ieri insieme a 30 mila persone il significativo anniversario. Numeri che raccontano una storia di successo: 155 milioni di visitatori dal giorno dell’inaugurazione e 1.200 occupati tra negozi, servizi e indotto.

Un traguardo che conferma il centro come uno dei poli commerciali più vivi e frequentati della Riviera. La festa è stata anche l’occasione per fare il punto sul presente e, soprattutto, sul futuro. Sul palco, tra musica, spettacoli e il taglio di una torta celebrativa, è arrivato l’annuncio più atteso: nel 2026 Le Befane inaugurerà una food court completamente rinnovata e ampliata, pensata per accogliere nuovi format e proposte gastronomiche in linea con le tendenze internazionali. Non solo ampliamento: la proprietà ha confermato un forte impegno verso la sostenibilità, con l’obiettivo dichiarato di arrivare alle zero emissioni attraverso investimenti mirati su impianti, consumi e gestione energetica.

Nel suo intervento, Carsten Freitag – rappresentante della società che gestisce la struttura – ha ricordato come il centro commerciale sia riuscito, nel tempo, a mantenere una propria identità: il 60% dei punti vendita aperti nel 2005 è ancora presente, affiancato negli anni da brand nazionali e internazionali che hanno contribuito a rinnovare l’offerta. Tra spettacoli, performance dal vivo e un concerto “Candle Light” che ha illuminato la serata, la festa ha voluto ribadire un concetto chiaro: Le Befane non è solo un luogo di acquisti, ma una vera piazza urbana, un punto di incontro per la comunità, capace di dialogare con il territorio e con il suo tessuto commerciale.





