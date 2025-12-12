Le creazioni di Mara Verbena e Affi a una serie di eventi a Roma

Instancabile come sempre, Mara Verbena insieme all'Associazione floricoltori e fioristi italiani, Affi, sono a Roma per impreziosire con le loro opere floreali una serie di eventi, il cui culmine è l’udienza privata con Papa Leone XIV, omaggiato a sua volta con una composizione floreale. Primo evento però, le celebrazioni per la cucina italiana divenuta patrimonio Unesco dell’umanità con creazioni non solo floreali ma anche con frutta e verdura, quasi come in un quadro di Giuseppe Arcimboldo. Poi i preparativi per il concerto di Natale, all’Auditorium della Conciliazione, a due passi da San Pietro e dalla nuova piazza Pia, una tradizione che per Affi si rinnova per il quarto anno. Sempre a Roma gli allestimenti natalizi per il ministero dell'Agricoltura, con i colori tipici del Natale ma anche della bandiera italiana, molto apprezzati dallo staff ministeriale, che resteranno in bella mostra fino all'Epifania.

Nel video le interviste a Mara Verbena, vice presidente Associazione Floricoltori Fioristi Italiani (Affi), e a Cristiano Genovali, presidente Associazione Floricoltori Fioristi Italiani (Affi)







