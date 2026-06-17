Le Donne del Vino lanciano la sfida: un patto con la ristorazione per salvare il valore del vino italiano

Un’alleanza autentica per difendere e valorizzare il vino italiano, patrimonio di cultura, lavoro e identità affinché non perda il suo valore più profondo. Alla Convention Nazionale delle Donne del Vino, ospitata in Emilia-Romagna, di proposte concrete non ne sono mancate. Il messaggio è chiaro: il vino italiano ha bisogno di un nuovo patto, quello tra chi lo produce e chi lo serve in tavola.

La presidente nazionale Daniela Mastroberardino lancia l'idea di carte dei vini più legate ai territori, prezzi più equilibrati e un credito d'imposta per i ristoratori che scelgono di mettere in carta vini e prodotti Dop locali. Una proposta raccolta al volo dall'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi, convinto che il vino sia "una vera infrastruttura territoriale" da sostenere con politiche nuove, europee e nazionali. Tre giorni di incontri e visite hanno trasformato l'Emilia-Romagna in un laboratorio a cielo aperto, con un obiettivo dichiarato: rendere la ristorazione la prima ambasciatrice delle denominazioni italiane.

Non solo numeri e incentivi: si è parlato anche di racconto, di identità, del legame indissolubile tra vino, cultura e paesaggio, rafforzato dal recente riconoscimento Unesco alla cucina italiana. Tra gli interventi più toccanti, l'omaggio a Pia Berlucchi, storica past president scomparsa da poco, che avrebbe dovuto raccontare proprio a Parma il caso Franciacorta: da territorio sconosciuto, cinquant'anni fa, a sinonimo internazionale di eccellenza. A raccoglierne il testimone, Francesca Fattore, che chiude con una riflessione sulla leadership: quella maschile coordina, quella femminile accompagna.

E nel vino, fatto soprattutto di racconto, sapere ascoltare può fare la differenza.







