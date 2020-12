Le FAQ del Governo: rientro dopo le 22 garantito solo a chi si trova fuori territorio per lavoro o motivi di salute

Il Congresso di Stato chiarisce dubbi e domande frequenti sul nuovo decreto n.221. Riguardo alla mobilità si precisa che tutti gli spostamenti interni, come fare una passeggiata o andare a fare spesa, sono consentini dalle 5:00 alle 22:00. Dopo tale orario sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità.





Cosa significa che il rientro presso abitazione, domicilio, residenza è sempre garantito? Il Congresso di Stato specifica che questa disposizione è indirizzata ai cittadini sammarinesi e ai residenti che al momento dell'emanazione del decreto si trovano all'estero o in altre Regioni italiane per lavoro o motivi di salute ai quali è garantito il rientro a San Marino. Quindi non è possibile tornare a casa dopo le 22:00 se non per esigenze di lavoro/salute/necessità.

L’autocertificazione – si legge nelle FAQ - in territorio è utile esclusivamente per gli spostamenti dalle 22:00 alle ore 5:00 e può essere richiesta dalle forze di polizia per eventuali verifiche. L'autodichiarazione è in possesso delle forze di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Le domande/risposte proseguono poi analizzando i dubbi su spostamenti fuori territorio, ristorazione, attività commerciali al dettaglio, servizi alla persona.

Scarica le FAQ del Congresso di Stato