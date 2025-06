Le indicazioni della Segreteria Esteri per i connazionali in Israele e Iran

In seguito all’escalation delle tensioni in Medio Oriente, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino invita alla massima prudenza i cittadini sammarinesi presenti in particolare in Israele e Iran.

Si raccomanda di evitare spostamenti non strettamente necessari, attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali e seguire con costanza l’evoluzione della situazione. I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea, poiché gli spazi aerei di Israele, Iran e Paesi vicini potrebbero essere soggetti a chiusure temporanee o a restrizioni operative.

Considerata la possibilità che le disposizioni nei diversi Paesi cambino con breve preavviso, la Segreteria consiglia di consultare con attenzione il portale italiano Viaggiare Sicuri (https://www.viaggiaresicuri.it), costantemente aggiornato dal Ministero degli Esteri.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri resta a disposizione dei cittadini per qualunque esigenza e ricorda che è possibile contattare in caso di emergenza sia il Dipartimento Affari Esteri (viaggiareinformati@esteri.sm - 0549 885400) sia la Centrale Operativa Interforze (0549 888888).